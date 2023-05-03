Ученые назвали ежедневные упражнения для борьбы с раком

Появляется всё больше информации о том, что занятия спортом могут положительно повлиять на общее состояние здоровья и облегчить борьбу с раком. Учёные из Университета Турку в Финляндии разобрались в этом вопросе.

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В исследовании приняли участие 20 пациенток с недавно диагностированным раком молочной железы. Они каждый день занимались на велотренажере по 10 минут. Для каждой подбирали индивидуальный темп тренировки, чтобы нагрузка оставалась лёгкой или умеренной. Участницы также ежедневно три раза сдавали образцы крови.

Даже короткие тренировки благотворно повлияли на концентрации иммунных клеток в кровотоке пациенток: у них возросло общее число лейкоцитов, а также повысилось количество промежуточных моноцитов, В-лимфоцитов, цитотоксических Т-лимфоцитов и естественных киллеров. По окончании занятия повышенные концентрации иммунных клеток сохранялись недолго, и уже через 30 минут их число возвращалось к норме.