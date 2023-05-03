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Доктор Мясников развеял популярный в кино миф

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф, пришедший из кинофильмов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников развеял популярный в кино миф
© Lenta.ru

Во время рубрики, где Мясников задает вопросы по мотивам предыдущих передач, он спросил у одной из зрительниц, нужно ли при укусе змеи высасывать яд из раны.

«Нужно, так обычно в кино показывают», — сказала ему женщина.

В ответ доктор заявил, что отсасывание яда из раны не помогает при укусе змеи. По словам Мясникова, такой способ не только не принесет никакой пользы пострадавшему, но и может нанести ему вред. Он объяснил, что при высасывании змеиный яд может распространиться по ране и попасть в кровоток.

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