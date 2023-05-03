Мясников развеял популярный в кино миф

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф, пришедший из кинофильмов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».
Во время рубрики, где Мясников задает вопросы по мотивам предыдущих передач, он спросил у одной из зрительниц, нужно ли при укусе змеи высасывать яд из раны.
«Нужно, так обычно в кино показывают», — сказала ему женщина.
В ответ доктор заявил, что отсасывание яда из раны не помогает при укусе змеи. По словам Мясникова, такой способ не только не принесет никакой пользы пострадавшему, но и может нанести ему вред. Он объяснил, что при высасывании змеиный яд может распространиться по ране и попасть в кровоток.