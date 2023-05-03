Мясников развеял популярный в кино миф

Во время рубрики, где Мясников задает вопросы по мотивам предыдущих передач, он спросил у одной из зрительниц, нужно ли при укусе змеи высасывать яд из раны.

В ответ доктор заявил, что отсасывание яда из раны не помогает при укусе змеи. По словам Мясникова, такой способ не только не принесет никакой пользы пострадавшему, но и может нанести ему вред. Он объяснил, что при высасывании змеиный яд может распространиться по ране и попасть в кровоток.