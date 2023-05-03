Названы простые продукты, защищающие от онкологии
Россиянам назвали продукты, которые способны снизить риск развития рака. Рекомендациями поделилась кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия.
«Утром следует выпивать воду с лимоном. Многие опасаются, что при повышенной кислотности (или при поражении ЖКТ) из-за кислот в составе лимон может усугубить ситуацию. Но дело в том, что этот кислый продукт при попадании в организм становится щелочным», – отметила эксперт в телеграм-канале.
По ее словам, вода с лимоном способна вылечить заболевания ЖКТ, а также уменьшить их симптомы.
Кроме того, Ольга Бокерия рекомендовала включить в рацион груши, яблоки, бананы, которые богаты пектином и препятствуют росту рака.
Также врач посоветовала употреблять ореховое масло, которое способно снижать плохой холестерин и повышать хороший. Это необходимо и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.