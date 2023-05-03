Названы простые продукты, защищающие от онкологии

«Утром следует выпивать воду с лимоном. Многие опасаются, что при повышенной кислотности (или при поражении ЖКТ) из-за кислот в составе лимон может усугубить ситуацию. Но дело в том, что этот кислый продукт при попадании в организм становится щелочным», – отметила эксперт в телеграм-канале.