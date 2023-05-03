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Когда нужно идти к врачу, если вы заметили ухудшение памяти

Все мы время от времени что-нибудь забываем. Но когда проблемы с памятью становятся действительно серьёзными?

Когда нужно идти к врачу, если вы заметили ухудшение памяти
© Ferra.ru

Небольшое ухудшение памяти и умеренное ухудшение других навыков мышления - это общие признаки старения. Но существует разница между потерей памяти, связанной со старением и с различными расстройствами, болезнью Альцгеймера.

При старении память становится хуже, но это не мешает человеку жить полноценной жизнью. К примеру, вы можете забыть имя человека, а потом вспомнить его или потерять на какое-то время свои очки. Возможно, для выполнения списка дел вам понадобится записать все эти дела. И такие изменения, происходящие с памятью с возрастом, нормальны.

Кроме того, потеря памяти может быть одним из первых и узнаваемых признаков деменции. Среди других симптомов встречаются многократное повторение одних и тех же вопросов, забывание во время разговора общих слов, замена одних слов другими (человек путает слова и говорит, например, вместо слова «кровать» - «стол»), затрата большего количества времени на выполнение знакомых дел, помещение вещей не туда, куда надо (бумажник человек кладёт в холодильник). Человек также может заблудиться во время прогулки или вождения машины в знакомом районе, у него может меняться поведение или настроение без видимой причины.

Ещё бывают лёгкие когнитивные нарушения, из-за которых тоже ухудшается память. И немного сильнее, чем при старении. Но это не мешает справляться с повседневными делами и быть социально активным.

Существуют и обратимые причины снижения памяти. Это приём определённых лекарств, травма головы, эмоциональные расстройства, нарушения сна, хронический алкоголизм, недостаток витамина В12, гипотиреоз (недостаточная активность щитовидной железы), болезни головного мозга (опухоль или инфекция головного мозга).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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