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Ученые объяснили преимущества занятий спортом на свежем воздухе

Ученые университета Виктории, Великобритания, объяснили преимущества занятий спортом на свежем воздухе. Об этом сообщает журнал Nature.

Ученые объяснили преимущества занятий спортом на свежем воздухе
© Lenta.ru

Руководитель исследования Кэтрин Бур рассказала, что тренировки на улице благоприятно влияют на умственные способности. В соответствии с результатами эксперимента, студенты, выполнявшие упражнения на свежем воздухе, показывали результаты в учебе выше, чем те, кто оставался в помещении.

А старший научный сотрудник Университета Эссекса Клэр Уикс отметила в интервью газете The Washington Post, что занятия на природе также более положительно сказываются на психологическом состоянии.

«Люди сообщали, что чувствовали себя значительно спокойнее после 15-минутной прогулки или легкой пробежки трусцой по паркам или подобным местам», — рассказала она.

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