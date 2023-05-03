Ученые объяснили преимущества занятий спортом на свежем воздухе

Руководитель исследования Кэтрин Бур рассказала, что тренировки на улице благоприятно влияют на умственные способности. В соответствии с результатами эксперимента, студенты, выполнявшие упражнения на свежем воздухе, показывали результаты в учебе выше, чем те, кто оставался в помещении.