$79.96-0.5587.66-0.72

Врач сообщил о последствиях чрезмерного употребления воды

Чрезмерное употребление воды может привести к смерти. Об этом рассказал турецкий диетолог Нипур Кришнан.

Врач сообщил о последствиях чрезмерного употребления воды
© Vse42.ru

Для правильного функционирования организма необходима вода, однако пить ее нужно в разумных количествах. Слишком большое внезапное употребление воды может нарушить электролитный баланс организма, так как почки могут выделять до одного литра воды в час.

Водная интоксикация становится причиной потери координации, тошноты, рвоты, а также высокого внутричерепного давления, которое может привести к повреждению головного мозга и смерти.

По словам диетолога, пить воду следует, опираясь на образ жизни:

– Если вы ведете малоподвижный образ жизни и не испытываете большой потери воды из-за пота, не рекомендуется пить более 2-2,5 литров воды, – говорит Нипур Кришнан.

В обратном случае выпитая вода скапливается в почках, вызывая отек, сообщает издание En Son Haber.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий