Врач сообщил о последствиях чрезмерного употребления воды

Чрезмерное употребление воды может привести к смерти. Об этом рассказал турецкий диетолог Нипур Кришнан.

Для правильного функционирования организма необходима вода, однако пить ее нужно в разумных количествах. Слишком большое внезапное употребление воды может нарушить электролитный баланс организма, так как почки могут выделять до одного литра воды в час.