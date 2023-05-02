Врач сообщил о последствиях чрезмерного употребления воды
Чрезмерное употребление воды может привести к смерти. Об этом рассказал турецкий диетолог Нипур Кришнан.
Для правильного функционирования организма необходима вода, однако пить ее нужно в разумных количествах. Слишком большое внезапное употребление воды может нарушить электролитный баланс организма, так как почки могут выделять до одного литра воды в час.
Водная интоксикация становится причиной потери координации, тошноты, рвоты, а также высокого внутричерепного давления, которое может привести к повреждению головного мозга и смерти.
По словам диетолога, пить воду следует, опираясь на образ жизни:
– Если вы ведете малоподвижный образ жизни и не испытываете большой потери воды из-за пота, не рекомендуется пить более 2-2,5 литров воды, – говорит Нипур Кришнан.
В обратном случае выпитая вода скапливается в почках, вызывая отек, сообщает издание En Son Haber.