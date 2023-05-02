Какие продукты могут предупредить анемию

Какие продукты необходимо есть, чтобы восполнить баланс дефицита железа, который и вызывает анемию, сообщили авторы издания Interia, пишет РИА ФАН.

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По мнению специалистов, особое внимание нужно обратить на рыбу, мидии и устрицы. Так, эти блюда подойдут для людей с дефицитом витамина B12.

Также эксперты советуют есть больше мяса. Например, для восполнения дефицита железа подойдет печень. Лучше, чтобы она была говяжья или свинья, при этом и куриная также станет хорошей альтернативой.