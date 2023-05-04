Как сохранить и укрепить здоровье легких, рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

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Легкие — единственный орган, который может получить кислород, в котором нуждается каждая клетка нашего тела. Чем лучше работают легкие, тем лучше снабжаются кислородом ткани и органы, а значит качественнее наша жизнь.

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«Без пищи человек может прожить довольно долго. Без воды и сна – намного меньше. А вот без воздуха совсем мало, всего несколько минут. Поэтому поддерживать свои легкие в здоровом состоянии для человека жизненно необходимо», — объясняет Наталья Савицкая.

Такие факторы, как курение, гиподинамия, избыточный вес и жизнь в мегаполисе пагубно сказываются на работе легких.

Разберемся, как можно им противостоять.

1. Отказ от курения

Негативное влияние сигарет и других курительных смесей ни для кого не секрет. Осложнения на легкие возникают у курильщиков в 6 раз чаще, а иммунитет стремительно снижается.

По словам Натальи Савицкой, каждый десятый сталкивается с раком легких не на пачке сигарет, а на собственном опыте. Несмотря на серьезные последствия курения, здоровье легких все еще можно вернуть. Бросив вредную привычку, легкие человека постепенно очищаются и восстанавливают свои функции примерно за год. И чем раньше человек откажется от курения, тем больше у него вероятности снова «вдохнуть эту жизнь».

2. Физическая активность

Регулярные кардионагрузки позволяют увеличить емкость легких и улучшить их функции. Бег трусцой, плавание, езда на велосипеде, или же 30 – 60 минут ходьбы пешком в день сделают более выносливыми не только дыхательную систему, но и весь организм.«Хорошей тренировкой считается такая, при которой дыхание учащается до 40 – 60 вдохов в минуту, то есть дыхательных движений совершается в 3 – 4 раза чаще, чем в покое», – рассказывает врач.

3. Здоровое снижение веса и слежение за осанкой

У людей с избыточным весом диафрагма смещается вверх и давит на легкие, затрудняя их работу. Если человек привык сутулиться, сидеть, сгорбившись и опустив плечи, движение легких также нарушено. Из-за этого дыхательная система не может полностью выполнять свои функции и ограничивает количество воздуха, а с ним и кислорода, поступающего в организм.

«Правильное питание и регулярная двигательная активность освободят от лишних килограммов тело, а легкие – от давления. Выпрямите спину, разверните плечи – и ваше дыхание станет более глубоким», — советует Наталья Савицкая.

4. Забота о своем здоровье

Защищайтесь от респираторных заболеваний. Даже банальный насморк требует грамотного лечения, иначе он может незаметно стать серьезной болезнью.

5. Оберегать дыхательную систему от вредных веществ и пыли

В условиях мегаполиса это сделать непросто, но есть некоторые правила, которых стоит придерживаться. Например, врачи советуют регулярно проводить влажную уборку дома, не реже раза в неделю, а в сезон отопления следить за уровнем влажности воздуха и по степени необходимости использовать увлажнитель. От привычных освежителей воздуха лучше отказаться, а использовать натуральные эфирные масла, так как они не содержат вредных бензола и формальдегида.

6. Освоить дыхательную гимнастику

«Это может показаться странным, но многие из нас дышат неправильно: неглубокое дыхание, совершаемое только за счет движения грудной клетки, не позволяет использовать легкие в полном объеме. Это уменьшает их емкость», — объясняет врач.

По словам Савицкой, для правильного дыхания и использования возможностей своих легких по максимуму, следует при вдохе направлять воздух сначала в грудную клетку, а затем в живот. Так дыхание получается размеренным и глубоким.

7. Общение с природой