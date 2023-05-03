Как правильно спать днем

Не секрет, что хороший здоровый сон может улучшить ваше состояние в течение всего дня. Но иногда очень хочется вздремнуть в дневные часы. Как это сделать правильно?

© Ferra.ru

В целом короткий сон полезнее, чем продолжительный сон. Связано это с тем, что, когда вы просыпаетесь после короткого сна, у вас не так резко и сильно повышается кровяное давление и пульс. К тому же вы не будете чувствовать себя после такого сна вялым и сонливым.

После плотного обеда у вас может возникнуть желание немного поспать. И если ваш образ жизни этого не позволяет, то постарайтесь добавить в свой обед здоровые и повышающие уровень энергии продукты: овощи, фрукты.

Лучший способ оставаться энергичным и бодрым в течение всего дня - высыпаться ночью. Но если по какой-то причине это невозможно, то улучшить ситуацию может короткий сон продолжительностью менее 30 минут.