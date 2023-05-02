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Почему мужчины худеют лучше женщин

Ученые из Эдинбургского университета обнаружили, что мужчины на диетах теряют вес в два раза быстрее, чем женщины.

Почему мужчины худеют лучше женщин
© Ferra.ru

Основной причиной этому является женский половой гормон эстроген, который затрудняет похудение у женщин при сокращении количества потребляемых калорий.

В рамках четырёхнедельного эксперимента, в котором приняли участие 42 человека, мужчины потеряли в среднем 16% своего веса, в то время как женщины смогли избавиться только от 8% лишних килограмм.

При этом мужчин ограничили 2000 ккал/день (вместо 2500), а женщин — 1500 ккал (вместо 2000).

Помимо большей потери веса, мужчины также успешно снижали уровень сахара в крови с помощью диеты. Однако стоит отметить, что такие результаты были заметны только среди молодых людей. Мужчины и женщины старше 45 лет худели одинаково быстро.

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