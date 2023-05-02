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Что негативно влияет на работу легких

По словам медиков, жизнь человеческого организма и каждой его клетки зависит от наличия кислорода. И единственный орган, который его получает, - это лёгкие.

Что негативно влияет на работу легких
© СОВА

Специалисты перечислили, что может негативно повлиять на их работу:

1. Курение - за 1 год в лёгкие курящего человека попадает около килограмма табачных смол, они разрушают альвеолы и сужают бронхи. Токсичные вещества от табачного дыма раздражают дыхательные пути, а также вызывают хронический бронхит и повышенную восприимчивость легких к инфекциям.

2. Гиподинамия - человеку нужно достаточно двигаться каждый день, иначе легкие постепенно потеряют способность пропускать через себя объем воздуха, необходимый для нормальной жизнедеятельности.

3. Избыточный вес - из-за этой проблемы диафрагма смещается вверх, давит на легкие и затрудняет их работу.

4. Невнимание к своему здоровью - если человек не вылечил вовремя простуду или неправильно с ней боролся, то инфекция может переместиться в лёгкие.

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