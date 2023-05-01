$80.51-1.0588.37-1.83

Врач Драпкина рассказала россиянам, как отметить майские праздники без вреда для здоровья

Эксперт Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина поделилась с россиянами простыми рекомендациями по отдыху в майские праздники. По словам врача, их соблюдение поможет избежать развития опасных заболеваний.

Как отметить майские праздники без вреда для здоровья: советы
© Слово и Дело

Медицинский специалист утверждает, что в майские праздники врачи наблюдают у своих пациентов обострения хронических заболеваний, в том числе связанных с сердцем и сосудами. Это обусловлено ошибками, которые пациенты совершают в выходные дни. Одной из них является быстрое включение в сезонные работы, характерное для дачников. Врач советует не переусердствовать во время работы на даче, чтобы не навредить здоровью.

Драпкина также рекомендует россиянам не злоупотреблять шашлыками и алкоголем в период майских праздников. По ее словам, к числу опасных продуктов также относятся газированные напитки, консервированные соки и блюда с повышенным содержанием соли.

Наконец, в целях профилактики врач советует чаще заниматься спортом в выходные дни. При этом Драпкина подчеркнула, что физическую активность необходимо дозировать.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий