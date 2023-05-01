Как отметить майские праздники без вреда для здоровья: советы

Эксперт Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина поделилась с россиянами простыми рекомендациями по отдыху в майские праздники. По словам врача, их соблюдение поможет избежать развития опасных заболеваний.

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Медицинский специалист утверждает, что в майские праздники врачи наблюдают у своих пациентов обострения хронических заболеваний, в том числе связанных с сердцем и сосудами. Это обусловлено ошибками, которые пациенты совершают в выходные дни. Одной из них является быстрое включение в сезонные работы, характерное для дачников. Врач советует не переусердствовать во время работы на даче, чтобы не навредить здоровью.

Драпкина также рекомендует россиянам не злоупотреблять шашлыками и алкоголем в период майских праздников. По ее словам, к числу опасных продуктов также относятся газированные напитки, консервированные соки и блюда с повышенным содержанием соли.