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Фитнес-тренер назвал опасные для здоровья упражнения

Фитнес-тренер Грег Джастис назвал опасные для здоровья упражнения. Его слова приводит Daily Mail.

Фитнес-тренер назвал опасные для здоровья упражнения
© Lenta.ru

Первым он выделил высокоинтенсивный интервальный тренинг. По мнению специалиста, неподготовленный организм может неправильно реагировать на такую нагрузку, из-за чего могут возникнуть осложнения.

Также Джастис не рекомендовал делать подтягивания киппингом (вид подтягиваний, при котором используется рывок ногами, чтобы подтолкнуть тело вверх — прим. «Ленты.ру»). «Подтягивания киппингом — это упражнение с высоким риском, которое может привести к потенциальной травме плеча, потому что раскачивающее движение сильно тянет ваши плечи при каждом повторении», — объяснил он.

Кроме того, специалист посоветовал не делать жим ногами. Он отметил, что люди склонны перегружать тренажер весом и таким образом перенапрягать мышцы. Джастис рассказал, что это может стать причиной появления грыж.

Ранее врач Сьюзи Баррелл назвала причины отсутствия результатов от тренировок и диеты. Специалист рассказала, что недостаточное питание, а также плохой сон и стресс могут помешать потере веса.

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