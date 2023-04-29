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Как заботиться об ушах, чтобы не потерять слух

Лор Найдёнова посоветовала каждый год проверяться у врача, чтобы не потерять слух. Проблемы с ушками беспокоят многих. Если относиться к своему слуху небрежно, то его острота пропадёт, а, может быть, человек и вовсе перестанет слышать. Случится это из-за нарушения в звукопроводящем или в звукопринимающем аппарате уха. Что же нужно делать, чтобы таких нарушений не возникало?

Как заботиться об ушах, чтобы не потерять слух
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Как уже сказала врач-отоларинголог многопрофильной клиники «БалтМед» Александра Найдёнова, необходимо ежегодно наблюдаться у специалиста.

Он почистит вам ушки от серы и заодно проверит, в порядке ли барабанная перепонка, а также среднее и наружное ухо. Также не забывайте вовремя лечиться от простуды, гриппа и прочих ОРЗ: осложнения от этих болезней легко могут отразиться на чувствительности слуха.

Это то, что касается звукопроводящего аппарата в ушах, теперь — о звукопринимающем. Чтобы не повредить его, нужно контролировать уровень шума: например, не слушать музыку в наушниках на максимальной громкости, привел слова лора Life.

Другая мера профилактики — здоровый образ жизни, а именно: спорт, правильное питание и всё остальное, включая отсутствие вредных привычек. А ещё стоит поменьше переживать и стараться не нагружать себя сверх меры.

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