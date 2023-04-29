Как замедлить старение после 30, 40 и 50 лет

Важно не только выглядеть моложе, но и быть здоровым.

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Рекомендации для 30-летних

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Женщины и мужчины к 30-летнему рубежу находятся на пике репродуктивного здоровья, но с каждым годом у них снижается выработка половых гормонов. Как итог – плохое состояние кожи, ногтей и волос. Вот как можно помочь своему организму сохранить молодость и красоту.

1. Физическая активность. После 30 лет следует отдавать предпочтение таким видам нагрузок, как кардиотренировки, силовые тренировки и упражнения на гибкость. Они помогают держать мышцы в тонусе, положительно сказываются на работе сердца и ускоряют обмен веществ.

2. Правильное питание. Важно употреблять разнообразную пищу, которая богата питательными веществами. Что включить в рацион? Овощи, фрукты, орехи и злаки. Не забывайте про продукты, богатые магнием. Этот минерал способствует расслаблению мышечных волокон. Так вы будете менее подвержены стрессу.

3. Отказ от вредных привычек. Речь о курении и алкоголе. Они ускоряют процесс старения, а также вредят здоровью. Никотин и смола провоцируют выработку свободных радикалов. Из-за этого снижаются молекулы коллагена и эластина, которые отвечают за упругость кожи. Спиртные напитки обезвоживают организм. Как итог – сильно выраженные морщины.

4. Защита от солнца. Избегайте длительного пребывания на прямом солнечном свете. Используйте средства с высоким уровнем SPF. Так вы предотвратите преждевременное старение и повреждение кожи.

5. Полноценный сон. Он играет важную роль в поддержании физического и психического здоровья. Необходимо следить за уровнем мелатонина. Почему? Этот гормон взаимодействует с кератиноцитами и фибробластами, вырабатывающими коллаген и эластин.

6. Чистка кожи. Важно не забывать об уходе за кожей. В 30 лет необходимо делать косметические процедуры по очистке пор от загрязнений. Это могут быть химические пилинги, различные салонные процедуры (фотоомоложение, механическая чистка, ультразвуковая чистка, микродермабразия – метод удаления ороговевших клеток).

Рекомендации для 40-летних

В этом возрасте у человека снижаются когнитивные функции, ухудшается состояние сосудов, замедляется метаболизм, сокращается объём мышечной ткани и падает зрение.

1. Поддержание мышечной массы. Силовые упражнения, такие как поднятие весов или занятия в тренажёрном зале, полезны для увеличения мышечной массы. Помните, ваша цель – поддержание тела в тонусе, а не участие в соревнованиях. Усердствовать не надо. Правильно распределяйте нагрузку, прокачивайте все группы мышц.

2. Здоровое питание. С возрастом снижается обмен веществ, поэтому важно правильно питаться. Откажитесь от перекусов, употребляйте больше растительных продуктов. Не забывайте о белке (рыба, яйца, бобовые). А вот мясо рекомендуется есть не более трёх раз в неделю.

3. Поддержание психического здоровья. Забота о своём эмоциональном состоянии также важна после 40 лет. Регулярно практикуйте медитацию, занимайтесь йогой, читайте, будьте социально активными.

4. Чек-ап организма. Регулярные профилактические медицинские осмотры и скрининговые тесты помогут выявить и предотвратить возможные заболевания, а также замедлить старение.

5. Уход за кожей. Состояние дермы является одним из видимых признаков старения. После 40 лет необходимо помнить про увлажнение. Подбирайте специальные средства, соблюдайте водный баланс. Не забывайте пользоваться солнцезащитными кремами и удалять макияж.

Рекомендации для 50-летних

Главное изменение женщин в этот период – наступление менопаузы. Климакс влияет на уровень женских половых гормонов, которые отражаются на здоровье и красоте. Также после 50 лет у представителей обоих полов кости становятся хрупкими, а кожа – сухой.

1. Здоровье костей. С возрастом постепенно снижается плотность костей, что приводит к остеопорозу (болезнь, поражающая соединительные ткани). Поэтому важно помнить о профилактике. Что в неё входит? Употребление продуктов, в которых много кальция. Поддержание физической активности, например, ходьба или плавание.

2. Здоровое питание. Рацион после 50 лет должен состоять из разнообразной пищи. Нельзя переедать, нормой является 1600–1800 калорий в сутки. Лишний вес повышает риски развития заболеваний сердца, диабета и рака. Включайте в рацион продукты, богатые омега-3. А вот от употребления большого количества соли лучше отказаться.

3. Контроль заболеваний. С возрастом увеличивается риск развития хронических заболеваний. Речь о диабете, гипертонии, артериальной гипертензии. Регулярные медицинские осмотры и соблюдение рекомендаций врачей помогут своевременно выявить и предотвратить развитие заболеваний. Отдельно стоит посещать ЛОРа и офтальмолога, так как после 50 лет падают зрение и слух.

4. Ментальная активность. Стимулируйте свой мозг регулярным чтением, играми, решением кроссвордов. Полезно обучаться новым навыкам. Это позволяет поддерживать когнитивные функции мозга. Также важно быть социально активным. Связь с друзьями и семьёй помогает в борьбе с одиночеством и изоляцией.

5. Забота о здоровье сердца. Что необходимо делать? Заменить животные жиры на растительные, следить за своим весом и отказаться от вредных привычек. А также употреблять полезные для сосудов и сердца витамины и минералы: А, В, F, К, Р, С, Е, кальций, калий и магний.