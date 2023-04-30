Врач рассказал, что нужно обязательно взять с собой на пикник

В преддверии майских праздников, когда пикники становятся популярными, медик посоветовал хорошо подготовиться к отдыху на природе.

© СОВА

По словам Рустема Османова, походную аптечку стоит снабдить перекисью водорода или марганцовкой, йодом или зелёнкой, спиртовыми салфетками, пластырем, ватой и бинтами.

Не стоит забывать и про лекарства от хронических заболеваний. Чтобы солнце не испортилось отдых, нужно обязательно захватить с собой крем или спрей желательно с фактором защиты 50+ или 30+.