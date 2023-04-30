Названо идеальное молоко для протеиновых коктейлей после тренировок

«Спортсменам-веганам рекомендуется выбирать соевое молоко, которое ближе всего по содержанию белка к коровьему молоку, а не овсяное, миндальное, рисовое или кокосовое молоко, которые содержат очень мало белка. Из-за этого коктейли на основе растительного молока могут быть неэффективны для восстановления после тренировок», — объяснила главный преподаватель в области физиологии упражнений и спортивного питания Хартфордшира Линдси Касс.