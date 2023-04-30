Названо идеальное молоко для протеиновых коктейлей после тренировок

Ученая из Университета Хартфордшира объяснила, почему протеиновый коктейль после тренировки стоит готовить на коровьем или соевом молоке. Об этом сообщается на сайте университета.
Протеиновые коктейли используются после тренировок для наращивания мышечной массы, сохранения энергии и ускорения восстановления. Но когда эти коктейли сделаны из растительного молока, спортсмен получает меньше пользы, так как содержание белка в них ниже.
«Спортсменам-веганам рекомендуется выбирать соевое молоко, которое ближе всего по содержанию белка к коровьему молоку, а не овсяное, миндальное, рисовое или кокосовое молоко, которые содержат очень мало белка. Из-за этого коктейли на основе растительного молока могут быть неэффективны для восстановления после тренировок», — объяснила главный преподаватель в области физиологии упражнений и спортивного питания Хартфордшира Линдси Касс.
Для сравнения: в 240 мл коровьего молока содержится восемь граммов белка, в соевом — семь, в овсяном — всего 2,5, а в рисовом — один грамм.