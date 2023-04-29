Ученые объяснили, почему холод продлевает жизнь

О том, что холод полезен для здоровья, знали еще древние врачи. Например, Гиппократ, Асклепиад настоятельно рекомендовали закаливание. Но настоящий феномен холода был впервые открыт более века назад: исследования показали, что низкие температуры могут продлить жизнь. Скажем, когда температура тела мышей падала всего на 0,5 градуса ниже нормы, самцы жили дольше в среднем на 12%, а самки на 20%. Еще больший эффект был получен у червя нематоды, когда температура его тела снизили на пять градусов, с 20°C до 15°C.

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Но в чем суть этого феномена? Почему холод может стать эликсиром жизни? Ответ попыталась найти группа ученых из Кельнского университета. Она исследовала, как низкие температуры влияют на червей нематод, а также человеческие клетки, которые содержали гены серьезных заболеваний - боковой амиотрофический склероз (БАС) и болезнь Гентингтона. Напомним, что от БАС страдал ученый Стивен Хокинг, который скончался в возрасте 76 лет.

Как известно, при этих заболеваниях в клетках накапливаются вредные белковые отложения. Здоровая клетка обычно от них избавляется, но с возрастом этого "мусора" может значительно вырасти. Что приводит к гибели нейронов и развитию опасных болезней.

Исследование показало, что у обоих участвовавших в эксперименте организмов холод способствовал удалению из клеток белкового мусора. Благодаря такой очистке, клетки и нематод, и человека жили дольше. Кроме того, с возрастом у них не возникало симптомов нейродегенеративных заболеваний.