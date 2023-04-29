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Зачем по утрам необходимо пить теплую воду

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, зачем по утрам нужно пить теплую воду.

Зачем по утрам необходимо пить теплую воду
© Вечерняя Москва

Когда человек спит, пояснила она, кожа испаряет большое количество жидкости, влага также уходит с дыханием, поэтому утром организм просыпается в состоянии обезвоживания. В результате сердцу приходится перекачивать достаточно густую кровь, что повышает риск осложнений. Теплая вода способна снизить опасность сердечных недугов.

Медик отметила, что гиповолемия замедляет метаболические процессы, которые увеличивают риски инсультов, инфарктов и других болезней сердечно-сосудистой системы.

Павлова также поделилась и своим опытом. Утром она в положении сидя за 5–7 минут выпивает пол-литра теплой воды. После этого делает упражнения. Выпитая вода быстро усваивается, снижает нагрузку на сердце и сосуды.

По словам эндокринолога, вода обязательно должна быть теплой, так как ЖКТ реагирует на температуру. Если вода холодная, то могут возникнуть спазмы, передает портал «7 новостей».

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