Зачем по утрам необходимо пить теплую воду

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, зачем по утрам нужно пить теплую воду.

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Когда человек спит, пояснила она, кожа испаряет большое количество жидкости, влага также уходит с дыханием, поэтому утром организм просыпается в состоянии обезвоживания. В результате сердцу приходится перекачивать достаточно густую кровь, что повышает риск осложнений. Теплая вода способна снизить опасность сердечных недугов.

Медик отметила, что гиповолемия замедляет метаболические процессы, которые увеличивают риски инсультов, инфарктов и других болезней сердечно-сосудистой системы.

Павлова также поделилась и своим опытом. Утром она в положении сидя за 5–7 минут выпивает пол-литра теплой воды. После этого делает упражнения. Выпитая вода быстро усваивается, снижает нагрузку на сердце и сосуды.