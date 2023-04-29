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Врач предупредила о вреде переизбытка витамина С

Аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени Петровского, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ имени Пирогова Евгения Паршина заявила, что повышенное потребление витамина С может быть вредно для здоровья.

Врач предупредила о вреде переизбытка витамина С
© Unsplash

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она пояснила, что витамин С оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку ЖКТ.

Как отметила эксперт, повышенный уровень витамина С может стать причиной сбоя в усвоении организмом глюкозы и железа.

Назначать и контролировать приём витаминов должен специалист. Также рекомендуется питаться разнообразно.

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