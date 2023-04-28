Названа легкая альтернатива спортивным тренировкам

Личный тренер Дом Торп назвал легкую прогулку возможной альтернативой тяжелым спортивным тренировкам. Его мнение приводит издание Metro.

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По мнению Торпа, пешие прогулки позволят каждому ощутить пользу, которую дает спорт телу и мозгу. «Идея состоит в том, что походы необязательно должны быть интенсивными и сложными. Легкая прогулка на природе может дать аналогичные преимущества», — сказал тренер.

Долгие прогулки, которые больше напоминают блуждание на природе, чем настоящий поход, стали новым фитнес-трендом в TikTok. Пользователи надеются, что они помогут им поддерживать себя в форме без изнурительных тренировок в спортзале.

Торп отметил, что ожидания пользователей не лишены смысла. По его словам, прогулки действительно приносят пользу — тренируются мышцы нижней части тела, наблюдается учащенное сердцебиение, организм получает огромную дозу эндорфинов, помогающих улучшить настроение.