Россиян предупредили о главных опасностях пикников

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил россиян о главных опасностях пикников во время майских праздников. Он напомнил о риске для здоровья из-за сочетания шашлыка с алкоголем, комментарий приводится на сайте ведомства.

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«Необходимо помнить, что мясо на огне и спиртные напитки могут спровоцировать серьезные нарушения здоровья вплоть до инфаркта или инсульта», — подчеркнул специалист.

Холдин пояснил, что шашлык является тяжелой для переваривания пищей, а алкоголь усиливает нагрузку на печень, поджелудочную железу и сердце.