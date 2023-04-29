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Россиян предупредили о главных опасностях пикников

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил россиян о главных опасностях пикников во время майских праздников. Он напомнил о риске для здоровья из-за сочетания шашлыка с алкоголем, комментарий приводится на сайте ведомства.

Россиян предупредили о главных опасностях пикников
© Lenta.ru

«Необходимо помнить, что мясо на огне и спиртные напитки могут спровоцировать серьезные нарушения здоровья вплоть до инфаркта или инсульта», — подчеркнул специалист.

Холдин пояснил, что шашлык является тяжелой для переваривания пищей, а алкоголь усиливает нагрузку на печень, поджелудочную железу и сердце.

Нарколог посоветовал запивать жареное на углях диетическое мясо морсом, соком или простой водой, а также употреблять свежие овощи, чтобы пикник не стал опасным для здоровья мероприятием.

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