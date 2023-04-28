В гармонии с гормонами: что лечит эндокринолог

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Зачастую человек даже не подозревает, что его симптомы — повод обратиться к врачу-эндокринологу. Повышенная утомляемость, выпадение волос, сухость кожных покровов, беспокойство, депрессия, патология репродуктивной системы, резистентная к терапии артериальная гипертензия. Все эти состояния могут быть причиной расстройства гормональной системы. Разберёмся подробнее, какими ещё проблемами занимается эндокринолог.

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Роль гормонов в организме огромна. С самого зачатия они влияют на формирование плода, адаптацию к меняющимся условиям жизни, обмен веществ во всех тканях организма, в целом поддерживают постоянство внутренней среды организма. При патологии гормональной системы жалобы зачастую бывают самые разнообразные. Для точной диагностики заболевания врач тщательно выслушивает жалобы пациента, историю его болезни и направляет на дополнительные методы обследования.

По словам эндокринолога «Альфа-Центр Здоровья» в Нижнем Новгороде — Храмцовой Чодуры, пациенты чаще всего обращаются с патологией щитовидной железы, сахарным диабетом, ожирением, нарушением репродуктивной функции.

Наш регион эндемичен по йоду, то есть в продуктах и в воде недостаточное содержание этого вещества. Поэтому заболевания щитовидной железы встречаются достаточно часто. Лабораторно выявляется гипотиреоз (снижение выработки гормонов щитовидной железы) или тиреотоксикоз (избыточная продукция гормонов щитовидной железы).

При гипотиреозе пациенты чаще жалуются на повышенную утомляемость, слабость, выпадение волос, сухость кожных покровов, отечность, набор веса, запоры, снижение памяти подавленное настроение.

При тиреотоксикозе чаще всего появляются жалобы на беспокойство, тревожность, сердцебиение, потливость, дрожь в теле и мышечную слабость.

"Эти два состояния прекрасно поддаются медикаментозной терапии, — говорит доктор, — главное вовремя обратиться к врачу и регулярно наблюдаться у специалиста".

Ещё одной частой эндокринологической патологией является ожирение. Жировая ткань гормонально активна. То есть влияет на все системы организма. Причинами ожирения могут быть разные факторы. Питание, малоподвижный образ жизни, стрессы, гормональные нарушения. Разобраться в такой ситуации также поможет врач-эндокринолог.

Направить пациента к эндокринологу может любой специалист. Также пациент может обратиться к врачу напрямую, если подозревает у себя нарушения работы щитовидной железы. На приеме при необходимости дополнительные анализы и обследования.

В «Альфа-Центр Здоровья» есть возможность выполнить все необходимые анализы и обследования и получить квалифицированную помощь.