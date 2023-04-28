Как правильно питаться в офисе: советы врача

Как правильно питаться на рабочем месте, рассказала врач-методист Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алена Курочкина, пишет ИА "Время Н".
По словам медика, питание в офисе должно быть организовано правильно. Например, нежелательно постоянно перекусывать. Она пояснила:
"Употребляйте не менее 400 граммов свежих овощей и фруктов в день. Соблюдайте режим: приемы пищи должны быть в одно и то же время. Оптимальным считается 4-5-разовое питание. Избегайте частых перекусов. Если на вашей работе не предусмотрены кафе или столовая, приносите здоровую еду из дома".
Кроме того, отметила врач, не стоит заказывать фастфуд и перекусывать чем попало. При этом важно пить больше чистой питьевой воды.
Курочкина добавила:
"Чай и кофе не берем в расчет. Можете поставить напоминание на компьютер или телефон о необходимости попить воды, чтобы обеспечить себе суточную норму потребления. И откажитесь от вредных привычек. Замените поход в курилку офисной гимнастикой".
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