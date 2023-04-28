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1 час назад

Как правильно питаться в офисе: советы врача

СОВА

Как правильно питаться на рабочем месте, рассказала врач-методист Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алена Курочкина, пишет ИА "Время Н".

Как правильно питаться в офисе: советы врача
Фото: СОВАСОВА

По словам медика, питание в офисе должно быть организовано правильно. Например, нежелательно постоянно перекусывать. Она пояснила:

"Употребляйте не менее 400 граммов свежих овощей и фруктов в день. Соблюдайте режим: приемы пищи должны быть в одно и то же время. Оптимальным считается 4-5-разовое питание. Избегайте частых перекусов. Если на вашей работе не предусмотрены кафе или столовая, приносите здоровую еду из дома".

Кроме того, отметила врач, не стоит заказывать фастфуд и перекусывать чем попало. При этом важно пить больше чистой питьевой воды.

Курочкина добавила:

"Чай и кофе не берем в расчет. Можете поставить напоминание на компьютер или телефон о необходимости попить воды, чтобы обеспечить себе суточную норму потребления. И откажитесь от вредных привычек. Замените поход в курилку офисной гимнастикой".

А недавно ученые назвали 7 витаминов и минералов, которые нужны для продуктивной мозговой работы. Однако принимать витамины просто так не стоит.

ЗОЖ,
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