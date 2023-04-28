Как правильно питаться в офисе: советы врача

"Употребляйте не менее 400 граммов свежих овощей и фруктов в день. Соблюдайте режим: приемы пищи должны быть в одно и то же время. Оптимальным считается 4-5-разовое питание. Избегайте частых перекусов. Если на вашей работе не предусмотрены кафе или столовая, приносите здоровую еду из дома".