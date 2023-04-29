Врач рассказала о смертельной опасности кофе
Кофе – один из самых распространённых в мире напитков, который ежедневно употребляют миллионы людей на планете.
В последнее время многие специалисты стали безапелляционно утверждать о его исключительной пользе для человеческого здоровья. И здесь, конечно, есть доля истины.
Но не стоит забывать, что для некоторых категорий людей кофе очень вредный и даже смертельно опасный напиток.
Так, по словам диетолога-нутрициолога Ирины Мансуровой, кофе может быть противопоказан людям с диагностированной доброкачественной опухолью, так как кофеин повышает риск перерождения новообразования в рак, пишет газета «Аргументы и Факты».
«Также с кофе стоит быть поаккуратнее тем, у кого отмечается повышенная тревога или даже есть панические атаки, – подчеркнула врач. – Ведь кофе стимулирует учащение сердцебиения, приводя к тахикардии и повышению чувства тревоги».
При этом Мансурова не рекомендует пить кофе натощак, так как это может привести к раздражению слизистой оболочки желудка и забросу желчи, что в свою очередь провоцирует изжогу, тошноту и гастрит.
«Лучше употреблять напиток после полноценного завтрака, причём не сразу, а через 2-3 часа. Пик выработки кортизола приходится на 8-9 часов утра, поэтому в это время от кофе лучше отказаться. Спад гормона стресса происходит к 10-12 часам – тут как раз хороша будет чашечка кофе. Также для бодрости можно принять чашечку кофе в промежуток между 14 и 17 часами», – резюмировала диетолог-нутрициолог.