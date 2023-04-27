Тренер назвал лучшие упражнения для прокачки ягодиц для мужчин

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал лучшие упражнения для прокачки ягодиц для мужчин. Его слова приводит «Чемпионат».

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Ходырев посоветовал мужчинам делать классические приседания и болгарские выпады. Последнее выполняется следующим образом: одну ногу надо согнуть в колене и закинуть на стоящую сзади скамью или другую возвышенность, вес тела перенести на переднюю ногу. «Сделайте глубокий вдох и с напряженным прессом плавно опускайтесь вниз. Движение начинается с отведения таза назад. Садитесь до параллели бедра впереди стоящей ноги с полом или ниже. На выдохе мощным движением вытолкнитесь вверх в исходное положение», — описал он технику выполнения упражнения.

Также он предложил делать ягодичный мост на одной ноге. Исходное положение: лечь на спину, согнуть колени до угла в 90 градусов, руки вытянуть вдоль тела, поставить одну ступню на ширине таза, а другую закинуть на колено противоположной ноги. Затем на выдохе нужно вытолкнуть таз вверх, сохраняя прямую спину и задерживаясь в верхней точке, а далее на выдохе плавно опускаться вниз. При этом важно каждый раз подключать мышцы живота, напрягая пресс.