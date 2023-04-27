Как посещать бассейн без вреда для здоровья
Перед тренировкой в бассейне необходимо посетить кардиолога, а во время плавания стоит обращать внимание на пульс и давление. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-кардиолога Юрия Конева.
Он объяснил, что пульс не должен превышать 120, а давление не может снижаться.
"Во время плавания необходимо следить за своим пульсом и давлением, это может делать каждый человек. Чтобы пульс не повышался выше 120, а давление после плавания не снижалось. Повышаться оно может на 10–20%, но не должно снижаться", – подчеркнул специалист.
По словам эксперта, причины смертей во время плавания в бассейне появляются в связи с не диагностированными ранее нарушениями сердечного ритма.