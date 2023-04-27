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От каких видов газировки лучше отказаться

Некоторые люди пьют сладкую газировку вместо обычной воды, что создает опасные последствия для здоровья. О том, насколько ошибочно это делать и к каким проблемам может привести подобный выбор человека, — в материале «Вечерней Москвы».

От каких видов газировки лучше отказаться
© Вечерняя Москва

По словам врача-эндокринолога, диетолога Натальи Лазуренко, есть разные виды газированных напитков — сладкие, без добавок и лечебные, каждые из них по-разному влияют на организм.

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Однако любой вид газировки, как заметила врач, противопоказано пить часто, если у человека есть заболевания ЖКТ:
  • Гастриты;
  • Гастродуодениты;
  • Колиты;
  • Дивертикулиты.

Сладкая газировка

Газированные сладкие напитки, как утверждает специалист, — главная проблема современного поколения. Чаще всего подростки утоляют жажду именно ими, а не простой водой.

— Такая вода ломает обмен веществ, потому что в ней есть сахар — мощный энергетический ресурс, за который организму не приходится прикладывать усилия, чтобы переварить, — рассказала она. — Эта энергия быстро поступает в кровь и повышает уровень глюкозы.

Кроме того, сладкой газировкой люди часто заменяют основные приемы пищи, потому что сахар дает быстрее почувствовать сытость, но ненадолго. Таким образом накапливается лишняя энергия, которая преобразовывается в жир, провоцирует набор веса и задержку жидкости.

Благодаря заменам основных приемов пищи газировкой, по мнению Лазуренко, формируются все условия для нарушения углеводного и жирового обмена, а оно провоцирует множество проблем со здоровьем, среди них:
  • Метаболический синдром.
  • Ожирение.
  • Сахарный диабет.

— Сахарный диабет сейчас очень молодеет из-за того, что подростки и дети злоупотребляют сладкими газированными напитками, — обратила внимание она.

Газированная вода без сахара

Но специалист рассказала, что есть газированные напитки, которые не наносят вреда здоровью человека. Например, обычная газированная вода без добавок.

— Однако даже такая вода может обострить болезни ЖКТ, если пить ее на постоянной основе вместо обычной воды. Особенно важно об этом помнить людям с заболеваниями ЖКТ, — объяснила Лазуренко.

Также она рекомендовала не запивать пищу холодной газировкой, потому что это нарушает процесс пищеварения и расщепления пищи. Она не будет усваиваться до конца, что приведет к метеоризму и нарушению стула.

Лечебная газировка

Лечебно-столовая пищевая вода придумана для профилактики хронических заболеваний ЖКТ, но обязательно соблюдать правила приема этой воды.

— К примеру, есть лечебная газированная вода для нормализации обмена веществ, которую нужно пить два месяца беспрерывно. А затем обязательно сделать перерыв на месяц. Эти рекомендации обязательно соблюдать, чтобы получить пользу от газировки, — объяснила эндокринолог.

Альтернатива

Заменить газированную воду в рационе можно только на не кипяченную, фильтрованную воду, уверена Лазуренко.

Чай и кофе — это не вода, а лишь жидкость, которая частично содержит ее в составе.Соки — это фруктозно-глюкозная нагрузка на поджелудочную железу.Овощные напитки — углеводная нагрузка.

— Только вода не содержит в своем составе белков, жиров и углеводов и позволяет не нарушать пищеварительные процессы, — заключила Лазуренко.

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