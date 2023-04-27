Сомнолог рассказал о вреде сна при свете
Российский врач-сомнолог Михаил Котенков рассказал, чем опасен сон при свете.
По данным, искусственный свет во время сна может стать причиной повышения давления или ожирения. Существует также риск развития диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Ученые провели исследование на группе пожилых людей, из которых большая часть спали при включенном свете. Оказалось, что группа, которая спала ночью при свете лампы, заболевала чаще.
– Все эти заболевания несут в себе большую угрозу, человек в этом случае должен тщательно контролировать свое состояние, – отметил Михаил Котенков.
В интернет-издании "Подмосковье сегодня" также рассказали о советах врача. Он рекомендует использовать маски для сна, ставить источник освещения дальше от кровати или опускать его на пол, а также пользоваться ночниками, которые стоит погасить перед засыпанием.