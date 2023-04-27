$81.63+0.0890.14+0.11

Сомнолог рассказал о вреде сна при свете

Российский врач-сомнолог Михаил Котенков рассказал, чем опасен сон при свете.

Сомнолог рассказал о вреде сна при свете
© Vse42.ru

По данным, искусственный свет во время сна может стать причиной повышения давления или ожирения. Существует также риск развития диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ученые провели исследование на группе пожилых людей, из которых большая часть спали при включенном свете. Оказалось, что группа, которая спала ночью при свете лампы, заболевала чаще.

– Все эти заболевания несут в себе большую угрозу, человек в этом случае должен тщательно контролировать свое состояние, – отметил Михаил Котенков.

В интернет-издании "Подмосковье сегодня" также рассказали о советах врача. Он рекомендует использовать маски для сна, ставить источник освещения дальше от кровати или опускать его на пол, а также пользоваться ночниками, которые стоит погасить перед засыпанием.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий