Сомнолог рассказал о вреде сна при свете

Российский врач-сомнолог Михаил Котенков рассказал, чем опасен сон при свете.

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По данным, искусственный свет во время сна может стать причиной повышения давления или ожирения. Существует также риск развития диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ученые провели исследование на группе пожилых людей, из которых большая часть спали при включенном свете. Оказалось, что группа, которая спала ночью при свете лампы, заболевала чаще.

– Все эти заболевания несут в себе большую угрозу, человек в этом случае должен тщательно контролировать свое состояние, – отметил Михаил Котенков.