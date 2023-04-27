Почему опасно пить воду в пластиковых бутылках

— Если и случается ими пользоваться, то крайне редко. Причина в том, что в пластике содержится бисфенол А. ВОЗ до сих пор не запретила его использование только потому, что в маленьких количествах он безвреден, — пояснила специалист в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».