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43 минуты назад

Почему опасно пить воду в пластиковых бутылках

Вечерняя Москва

Иммунолог-аллерголог Наталья Перова выразила категоричное отношение к использованию пластиковых бутылок для питьевой воды. Она предупредила россиян о связанной с этим опасности для здоровья.

Почему опасно пить воду в пластиковых бутылках
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В частности, Перова обратила внимание на содержание бифенола в пластике. Хотя это вещество в изначально малых количествах безвредно, однако его накопление в организме может привести к различным проблемам со здоровьем.

— Если и случается ими пользоваться, то крайне редко. Причина в том, что в пластике содержится бисфенол А. ВОЗ до сих пор не запретила его использование только потому, что в маленьких количествах он безвреден, — пояснила специалист в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Бифенол А, находящийся в пластиковых бутылках, может вызвать заболевания сердца и сосудов, ожирение, диабет, проблемы со щитовидной железой, рак, аутизм и умственную отсталость у детей, рассказала специалист.Поэтому Перова призвала россиян сократить использование пластиковых изделий в быту, не разогревать в них пищу, чаще менять тару и не использовать испорченный пластик.

ЗОЖ,Наталья Перова,ВОЗ,
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