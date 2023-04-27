Почему алкоголь вреден для здоровья и сна

В региональном Минздраве рассказали о пагубном воздействии алкоголя, почему из-за него человек плохо спит, а также на сколько сокращается жизнь пьющего.

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Так, после распития алкоголя нарушается структура сна. Количество циклов сокращается до 1-2, снижается продолжительность восстанавливающих силы быстрых фаз.

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Кроме того, в медленной фазе сон становится неглубоким. Человек просыпается через несколько часов усталым и разбитым.

Заведующий организационно-методическим отделением Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог высшей категории, кандидат медицинских наук Сергей Царёв сообщил: - Скорость метаболизма алкоголя такова, что после приёма спиртного в большинстве случаев этанол исчезает из крови в течение 4-5 часов сна. Снижение концентрации алкоголя в крови сопровождается так называемым "рикошетом бодрствования", который проявляется поверхностным сном с частыми пробуждениями в оставшиеся для отдыха часы. Таким образом, употребление спиртных напитков делает сон менее глубоким и длительным.

Врач также утверждает, что алкоголь угнетает и нервную систему. Из-за этанолсодержащих напитков в организме разрушается защита эритроцитов - клеток крови, которые содержат гемоглобин. Появляются сгустки, которые не дают свободно крови циркулировать в организме, а в некоторые участки головного мозга не поступает кислород.

Кроме того, заявил специалист, снижается уровень глюкозы в крови. Без неё и без кислорода нейроны мозга не могут функционировать, а клеткам не хватает необходимого питания. Организм начинает направлять весь кислород к мозгу и сердцу. А при дефиците кислорода гемоглобин проходит через лёгкие, но не насыщается кислородом. И из-за этого не доставляет его к клеткам всех органов и тканей.

Далее у человека появляется гипоксия. Из-за неё происходят повреждения мозга или сердца. При этом некоторые люди по ошибке принимают кислородное голодание за расслабление. Сон становится прерывистым, со временем появляется бессонница.

Кроме того, долгое время, даже если человек прекратил выпивать, сохраняются изменения структуры сна.

Сергей Царёв добавил: - Даже малые дозы алкоголя оказывают токсическое воздействие на все органы и системы, способствуют обострению хронических патологий и развитию новых. Продолжительность жизни при систематическом потреблении спиртных напитков сокращается в среднем на 15-20 лет.