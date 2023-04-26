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Почему пивной алкоголизм опаснее водочного

Пиво не только вызывает состояние эйфории, но и воздействует на вкусовые рецепторы, что ускоряет зависимость. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на директора Национального научного центра наркологии Татьяну Клименко.

Почему пивной алкоголизм опаснее водочного
© Сетевое издание m24.ru

"При употреблении пива довольно быстро возрастает толерантность к данному спиртному напитку. Рост толерантности проявляется в том, что для получения прежнего эффекта эйфории требуется выпивать все большее количество", – рассказала Клименко.

По словам врача, употребление хмельного напитка приводит к расширению вен, развитию сердечной недостаточности и поражению печени.

Кроме того, из-за "вымывания" калия и магния из организма у человека могут появиться сухость кожи, боли в икроножных мышцах, слабость в ногах, раздражительность и плохой сон. У мужчин могут увеличиться грудные железы, а у женщин – огрубеть голос и вырасти усы.

Мнение, что пиво является безопасным видом алкоголя, – ошибочное, резюмировала Клименко.

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