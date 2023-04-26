Перечислены анализы, которые выявят опасные заболевания
Россиянам посоветовали раз в год проходить комплексное обследование всего организма, чтобы избежать развития опасных заболеваний. С рекомендациями выступила нутрициолог Ольга Полякова.
«Экология, низкий уровень качества продуктов и пассивный образ жизни, негативным образом влияют на здоровье человека, поэтому проверять его нужно каждому, независимо от самочувствия и наличия или отсутствия жалоб», – отметила эксперт.
По ее словам, необходимо сдавать общий анализ крови, биохимию, анализ на глюкозу, а также общий анализ мочи и кала.
После того как все исследования будут готовы, следует обратиться к специалисту, чтобы он помог расшифровать результаты, передает издание Sport24.