Перечислены анализы, которые выявят опасные заболевания

Россиянам посоветовали раз в год проходить комплексное обследование всего организма, чтобы избежать развития опасных заболеваний. С рекомендациями выступила нутрициолог Ольга Полякова.

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«Экология, низкий уровень качества продуктов и пассивный образ жизни, негативным образом влияют на здоровье человека, поэтому проверять его нужно каждому, независимо от самочувствия и наличия или отсутствия жалоб», – отметила эксперт.

По ее словам, необходимо сдавать общий анализ крови, биохимию, анализ на глюкозу, а также общий анализ мочи и кала.