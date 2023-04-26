Невролог развеяла популярные заблуждения о работе мозга

"Когда обучается взрослый, то он действует на основе опыта и ему нужно получить результат для конкретной задачи. Ребенок же постигает окружающий мир и знания, потому что ему нужно выжить. С годами мы становимся более ригидными, у нас теряется желание к учебе, информация воспринимается определенными кусками", – заключила специалист.