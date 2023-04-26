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Невролог развеяла популярные заблуждения о работе мозга

Алкоголь не убивает клетки головного мозга, а прослушивание классической музыки действительно благоприятно влияет на умственную деятельность. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог, нейрофизиолог Елена Мирошник.

Невролог развеяла популярные заблуждения о работе мозга
© Сетевое издание m24.ru

По ее словам, спиртные напитки хоть и не убивают клетки мозга, однако все равно негативно влияют на центральную нервную систему.

Второе популярное мнение – прослушивание классической музыки, особенно Моцарта, благоприятно влияет на мозг. В этом есть доля правды, отметила эксперт.

"Проводились исследования музыки различных композиторов, которые подтвердили, что в музыке Моцарта содержится максимальное количество высокочастотных звуков от пяти до восьми герц. Это альфа-волны, которые соответствуют ритму нашего мозга", – объяснила невролог в интервью программе "Доктор 24".

Также многие считают, что мозг лучше всего усваивает информацию в молодом возрасте. Именно поэтому детям проще выучить языки. И это действительно так, отметила врач.

"Когда обучается взрослый, то он действует на основе опыта и ему нужно получить результат для конкретной задачи. Ребенок же постигает окружающий мир и знания, потому что ему нужно выжить. С годами мы становимся более ригидными, у нас теряется желание к учебе, информация воспринимается определенными кусками", – заключила специалист.

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