В каком случае насморк может привести к смерти

Вопреки общепринятому мнению, задохнуться во сне из-за заложенности носа невозможно. Однако насморк, особенно если он хронический, может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже к смерти. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор и лор-хирург высшей категории Константин Добрецов.

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Врач объяснил, что хронический насморк усугубляет патологии, такие как разрастание нижних носовых раковин, появление полипов и прочее, что в свою очередь может приводить к ночным апноэ — прекращению дыхания во время сна.

— Поскольку во сне тонус мышц глотки снижается, то нарушение носового дыхания, насморк и другие проблемы в полости носа и носоглотке могут приводить к сужению стенок глотки вплоть до полного закрытия просвета, — рассказал Добрецов газете «Аргументы и факты».