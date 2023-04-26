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В каком случае насморк может привести к смерти

Вопреки общепринятому мнению, задохнуться во сне из-за заложенности носа невозможно. Однако насморк, особенно если он хронический, может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже к смерти. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор и лор-хирург высшей категории Константин Добрецов.

В каком случае насморк может привести к смерти
© Вечерняя Москва

Врач объяснил, что хронический насморк усугубляет патологии, такие как разрастание нижних носовых раковин, появление полипов и прочее, что в свою очередь может приводить к ночным апноэ — прекращению дыхания во время сна.

— Поскольку во сне тонус мышц глотки снижается, то нарушение носового дыхания, насморк и другие проблемы в полости носа и носоглотке могут приводить к сужению стенок глотки вплоть до полного закрытия просвета, — рассказал Добрецов газете «Аргументы и факты».

По его словам, такое закрытие вынуждает человека дышать интенсивнее, приводит к храпу и возможной остановке дыхания во сне. Помимо этого, регулярные случаи апноэ помешают нормальному сну и приведут к хроническому кислородному голоданию, что может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты, добавил врач.

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