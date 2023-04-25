Врач рассказала о пользе для сердца даже короткой физнагрузки

Заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» имени Чазова Минздрава России профессор Нана Погосова рассказала о пользе для здоровья даже десятиминутной физнагрузки в день.

По словам эксперта, стремиться к тяжёлым нагрузкам не стоит — любые «выбивающиеся цифры» не полезны для организма. При этом отсутствие физической нагрузки не менее вредно, чем изнурение себя.

Погосова подчеркнула, что если человек регулярно делает зарядку, активно ходит, танцует, плавает или ездит на велосипеде, это приносит пользу здоровью в целом и сердцу в частности. Также физическая активность способствует повышению «хорошего» холестерина, который борется с «плохим» и защищает организм. И времени для этого много не нужно.