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3 главные травмы, которые получают хозяева во время выгула собак

Исследователи из Университета Джона Хопкинса выяснили, что переломы пальцев, черепно-мозговые травмы (ЧМТ) и растяжения связок плеча ― три самых распространенных травмы, которые получают хозяева собак, когда выгуливают своих питомцев.

3 главные травмы, которые получают хозяева во время выгула собак
© Газета.Ru

Подробнее с научной работой можно ознакомиться в издании Medicine & Science in Sports & Exercise.

Согласно статистике госпитализации совершеннолетних жителей Соединенных Штатов, в период с 2001 по 2020 год 422 659 человек обратились за медицинской помощью из-за травм во время прогулки с питомцем.

Примечательно, что люди старше 65 лет чаще всех получали ЧМТ и переломы конечностей. Почти половина от всех госпитализированных пациентов была в возрасте от 40 до 64 лет. Женщины составили 75% от всех людей в возрасте.

Большинство происшествий произошло из-за падения после того, как собаки резко тянули поводок. Кроме того, нередки случаи, когда люди попросту запутывались в поводке.

Также ученые выяснили, что женщины на 50% чаще мужчин получали переломы костей. Пожилые люди, выгуливающие собак, более чем в три раза чаще падали, более чем в два раза чаще получали переломы и на 60% чаще получали ЧМТ, чем пациенты из менее возрастной группы.

Что интересно, за последние 19 лет ежегодная частота госпитализаций из-за несчастных случаев во время выгула собак увеличилась более чем в четыре раза.

Исследователи утверждают, что эта тенденция может быть связана с ростом числа владельцев собак, а также со стремлением хозяев быть в здоровой физической форме.

Ученые считают, что прогулки с питомцами для многих владельцев стали заменой физических упражнений.

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