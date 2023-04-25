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4 проблемы, с которыми можно столкнуться из-за постоянного недосыпа

4 проблемы, с которыми можно столкнуться из-за постоянно недосыпа

4 проблемы, с которыми можно столкнуться из-за недосыпа
© Клопс.Ru

Из-за вредной привычки повышается уровень кортизола, а иммунная система работает хуже

Многие знают, что здоровый сон должен длиться 7-9 часов, но не все задумываются, какие последствия ждут организм, если постоянно не высыпаться.

О влиянии такой вредной привычки рассказали Byrdie со ссылкой на лицензированного клинического психолога и доктора наук Шелби Харрис.

1. Ухудшается работа иммунной системы

«Когда мы спим, наша иммунная система вырабатывает определённые белки и антитела, которые необходимы для борьбы с болезнями или инфекциями», — утверждает Харрис.

Соответственно, выработка этих частиц снижается у тех, кто постоянно не досыпает. Постепенно нормальная работа иммунной системы нарушается, а шанс заболеть увеличивается. Организму становится сложнее справиться с недугом, если вы уже заразились. Также он начинает хуже бороться с воспалениями.

2. Увеличивается риск развития некоторых болезней

«Недостаток сна может привести к повышению уровня гормонов стресса, таких как кортизол. Это негативно влияет на иммунную систему, подвергая вас повышенному риску таких заболеваний, как диабет, болезни сердца и ожирение», — объясняет доктор наук.

3. Настроение постоянно скачет

По словам Харрис, плохое качество и количество сна приводит к трудностям в контроле за эмоциями, а если у вас была депрессия, беспокойство или стресс, то они только усилятся.

4. Память функционирует хуже

«Во время сна мозг объединяет наши дневные воспоминания и сохраняет их на будущее. Недостаток сна может значительно повлиять на этот процесс», — утверждает клинический психолог.

Наши воспоминания формируют нейронные связи, а сон их укрепляет. У недосыпающего человека этот процесс происходит с ошибками, поэтому со временем нейроны начинают хуже функционировать. Это негативно влияет на то, как вы обрабатываете и запоминаете информацию.

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