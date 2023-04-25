Инфекционист объяснила, почему дачникам необходимо прививаться от столбняка
Россиянам необходимо прививаться от столбняка каждые 10 лет, особенно это касается дачников. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина. По словам специалиста, палочку столбняка можно подхватить при работе с почвой. Заражение происходит, когда человек получает глубокий порез. Заболевание развивается от нескольких дней до недель, в зависимости от иммунитета человека и предрасположенности к недугу.
Основным симптомам столбняка являются выраженный мышечный спазм; приступы боли; повышение раздражительности на яркий свет и громкий звук; судороги; осложнение дыхания. Судорожный синдром может стать причиной перелома костей и позвоночника, разрыва сухожилий и мышечной ткани. При заболевании высока вероятность последствий поражения сердечной мышцы, инфаркта, сепсиса, отека легких или пневмонии. Заболевание лечится достаточно долго, в тяжелых случаях возможен летальный исход.
«Лучшая профилактика – это прививка. Но если вы получили нечаянно глубокий порез, предположим, в рану попала земля, в срочном порядке нужно обращаться в поликлинику, чтобы врачи ввели столбнячный антитоксин во избежание тяжелых последствий», – сказала Мескина.
Ранее врач общей практики Андрей Калинин назвал требующие обращения к врачу травмы на даче. По ее словам, не стоит оставлять без внимания занозы, мозоли на ногах и укусы насекомых.