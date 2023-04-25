$81.55+0.2890.03+0.57

Инфекционист объяснила, почему дачникам необходимо прививаться от столбняка

Россиянам необходимо прививаться от столбняка каждые 10 лет, особенно это касается дачников. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина. По словам специалиста, палочку столбняка можно подхватить при работе с почвой. Заражение происходит, когда человек получает глубокий порез. Заболевание развивается от нескольких дней до недель, в зависимости от иммунитета человека и предрасположенности к недугу.

Почему дачникам необходимо прививаться от столбняка
© Мир24

Основным симптомам столбняка являются выраженный мышечный спазм; приступы боли; повышение раздражительности на яркий свет и громкий звук; судороги; осложнение дыхания. Судорожный синдром может стать причиной перелома костей и позвоночника, разрыва сухожилий и мышечной ткани. При заболевании высока вероятность последствий поражения сердечной мышцы, инфаркта, сепсиса, отека легких или пневмонии. Заболевание лечится достаточно долго, в тяжелых случаях возможен летальный исход.

«Лучшая профилактика – это прививка. Но если вы получили нечаянно глубокий порез, предположим, в рану попала земля, в срочном порядке нужно обращаться в поликлинику, чтобы врачи ввели столбнячный антитоксин во избежание тяжелых последствий», – сказала Мескина.

Ранее врач общей практики Андрей Калинин назвал требующие обращения к врачу травмы на даче. По ее словам, не стоит оставлять без внимания занозы, мозоли на ногах и укусы насекомых.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий