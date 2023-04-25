Почему дачникам необходимо прививаться от столбняка

Россиянам необходимо прививаться от столбняка каждые 10 лет, особенно это касается дачников. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина. По словам специалиста, палочку столбняка можно подхватить при работе с почвой. Заражение происходит, когда человек получает глубокий порез. Заболевание развивается от нескольких дней до недель, в зависимости от иммунитета человека и предрасположенности к недугу.