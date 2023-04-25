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Как снять клеща

Если клещ все-таки впился в кожу, лучше всего снять его у врача в травматологическом пункте, отмечают специалисты департамента по социальной политике мэрии Новосибирска. Тем, кто решит выполнить эту процедуру самостоятельно, необходимо придерживаться простой инструкции.

Как снять клеща
© 123rf.com

«Снимать следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания», – отмечают эксперты.

Захватите клеща пинцетом или пальцами, обернутыми чистой марлей. Желательно подцепить его как можно ближе к ротовому аппарату и держать строго перпендикулярно поверхности укуса. Поверните паразита повернуть вокруг оси и извлеките.

Место укуса необходимо продезинфицировать 70% спиртом или 5% йодом. После процедуры тщательно вымойте руки с мылом. Если на месте укуса осталась черная точка, обработайте ее 5% йодом и оставьте до естественного исчезновения.

Удаленного клеща необходимо доставить в лабораторию на исследование в сухой и закрытой таре, а пострадавшему от укуса – обратиться в медицинское учреждение. Процедуру экстренной серопрофилактики для невакцинированных граждан выполняют по азначению врача не позднее 72 часов с момента присасывания клеща.

Для детей до 18 лет экстренная серопрофилактика проводится бесплатно, для горожан старше 18 лет – платно.

Риски можно снизить за счет мер предосторожности.

«Находясь в лесу и на садовых участках, необходимо помнить о защите и правильно одеваться: брюки должны быть заправлены в сапоги или в носки, рубашка с длинными рукавами – в брюки, манжеты и ворот – застегнуты, на голове – капюшон или косынка», – добавили в мэрии.

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