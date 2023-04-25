Как снять клеща
Если клещ все-таки впился в кожу, лучше всего снять его у врача в травматологическом пункте, отмечают специалисты департамента по социальной политике мэрии Новосибирска. Тем, кто решит выполнить эту процедуру самостоятельно, необходимо придерживаться простой инструкции.
«Снимать следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания», – отмечают эксперты.
Захватите клеща пинцетом или пальцами, обернутыми чистой марлей. Желательно подцепить его как можно ближе к ротовому аппарату и держать строго перпендикулярно поверхности укуса. Поверните паразита повернуть вокруг оси и извлеките.
Место укуса необходимо продезинфицировать 70% спиртом или 5% йодом. После процедуры тщательно вымойте руки с мылом. Если на месте укуса осталась черная точка, обработайте ее 5% йодом и оставьте до естественного исчезновения.
Удаленного клеща необходимо доставить в лабораторию на исследование в сухой и закрытой таре, а пострадавшему от укуса – обратиться в медицинское учреждение. Процедуру экстренной серопрофилактики для невакцинированных граждан выполняют по азначению врача не позднее 72 часов с момента присасывания клеща.
Для детей до 18 лет экстренная серопрофилактика проводится бесплатно, для горожан старше 18 лет – платно.
Риски можно снизить за счет мер предосторожности.
«Находясь в лесу и на садовых участках, необходимо помнить о защите и правильно одеваться: брюки должны быть заправлены в сапоги или в носки, рубашка с длинными рукавами – в брюки, манжеты и ворот – застегнуты, на голове – капюшон или косынка», – добавили в мэрии.
Серию поджогов совершили диверсанты на Западно-Сибирской железной дороге