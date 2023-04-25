$81.27-0.2189.46+0.11

Психиатр Олег Гладышев рассказал россиянам о витаминах для борьбы со стрессом

Олег Гладышев, психиатр, психотерапевт и врач клиники лечебного питания, рассказал, какие витамины помогут россиянам справиться со стрессом.

По мнению эксперта, часто нервничая, человек рискует растратить запасы витаминов в организме. Необходимо принимать определенные вещества, которые обеспечивают энергией, нормализуют настроение и улучшают когнитивные функции.

К таким относятся витамины группы В – В1, В6 и другие. Особенно полезен витамин В12, который сам по себе обладает способностью улучшать настроение.

Как отметили inforeactor.ruссылкой на aif.ru, витамины группы B содержатся в мясе, фасоли, молочной продукции и яйцах, цветной капусте и шпинате. Также необходимо обратить внимание на витамины D и C.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий