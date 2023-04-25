Олег Гладышев, психиатр, психотерапевт и врач клиники лечебного питания, рассказал, какие витамины помогут россиянам справиться со стрессом.

По мнению эксперта, часто нервничая, человек рискует растратить запасы витаминов в организме. Необходимо принимать определенные вещества, которые обеспечивают энергией, нормализуют настроение и улучшают когнитивные функции.

К таким относятся витамины группы В – В1, В6 и другие. Особенно полезен витамин В12, который сам по себе обладает способностью улучшать настроение.