Олег Гладышев, психиатр, психотерапевт и врач клиники лечебного питания, рассказал, какие витамины помогут россиянам справиться со стрессом.
По мнению эксперта, часто нервничая, человек рискует растратить запасы витаминов в организме. Необходимо принимать определенные вещества, которые обеспечивают энергией, нормализуют настроение и улучшают когнитивные функции.
К таким относятся витамины группы В – В1, В6 и другие. Особенно полезен витамин В12, который сам по себе обладает способностью улучшать настроение.
Как отметили inforeactor.ru cо ссылкой на aif.ru, витамины группы B содержатся в мясе, фасоли, молочной продукции и яйцах, цветной капусте и шпинате. Также необходимо обратить внимание на витамины D и C.