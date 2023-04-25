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Врач рассказала о последствиях сильной магнитной бури

Сильная магнитная буря, которая началась 23 апреля, может негативно повлиять на самочувствие людей. Об этом рассказала врач-кардиолог, профессор кафедры госпитальной терапии ПИМУ Наталья Боровкова.

Врач рассказала о последствиях сильной магнитной бури
© Вечерняя Москва

По мнению медика, во время магнитной бури человек менее работоспособен. Кроме того, хуже начинают себя чувствовать люди с хроническими недугами. Например, они сталкиваются с заболеваниями сердечно-сосудистой системы: гипертонией, сердечной недостаточностью, нарушениями ритма сердца.

Также может ухудшиться самочувствие эмоционально нестабильных людей.

Чтобы сохранить работоспособность в период магнитных бурь, достаточно соблюдать режим работы и отдыха, больше бывать на свежем воздухе, передает NewsNN.

Мощная магнитная буря началась 23 апреля, спровоцировав северное сияние в небе над европейской частью России. Наблюдать явление могли жители Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и Твери, передает Nation news.

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