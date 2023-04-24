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Диетолог посоветовал одну простую хитрость для снижения веса

До лета осталось чуть больше месяца, а пара-тройка килограммов, набранных за зиму, до сих пор с вами? Не беда. Одна простая хитрость, которую озвучил диетолог Майкл Мосли в разговоре с Daily Mirror, поможет быстро сбросить лишний вес без жестких диет и последствий.

Диетолог посоветовал одну простую хитрость для снижения веса
© Super.ru

Оказывается, люди больше падки на вредные и калорийные продукты, когда находятся вне дома. На работе или на прогулке совсем не до ЗОЖа, поэтому многие предпочитают забить желудок тем, что попадется под руку.

«Постарайтесь предусмотреть это и в следующий раз, собираясь куда-то пойти, приготовьте обед заранее. Пусть его будет так же удобно есть и брать с собой, как фастфуд, но от него не будет негативных последствий для фигуры», — сказал специалист.

А если вы не из тех, кто готов носить с собой объемные контейнеры с едой и потом искать, где их помыть, присмотритесь к здоровым перекусам, насыщенным полезными жирами. Даже в маленькую сумочку поместится упаковка орехов или банка греческого йогурта. При этом диетолог отмечает, что ничего не получится, если человек на диете не высыпается: после бессонной ночи уж точно не останется сил сопротивляться гастрономическим искушениям.

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