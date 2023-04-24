Эксперт назвала оптимальное количество тренировок в бассейне

«Если вы новичок в бассейне, то начинать тренировочный процесс нужно с двух-трех занятий в неделю. Это поможет вашему организму привыкнуть к нагрузкам и избежать травм», — заявила эксперт.

При этом, по ее словам, 30-40 минут в бассейне будет достаточно. Она отметила, что затем можно постепенно увеличивать как количество занятий до четырех или пяти, так и их продолжительность до 1,5 часа.