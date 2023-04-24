$81.49-0.1389.35-0.11

Эксперт назвала оптимальное количество тренировок в бассейне

Тренер Александра Колчева назвала оптимальное количество посещений бассейна в неделю. Ее слова приводит «Газета.ru».

Эксперт назвала оптимальное количество тренировок в бассейне
© Lenta.ru

«Если вы новичок в бассейне, то начинать тренировочный процесс нужно с двух-трех занятий в неделю. Это поможет вашему организму привыкнуть к нагрузкам и избежать травм», — заявила эксперт.

При этом, по ее словам, 30-40 минут в бассейне будет достаточно. Она отметила, что затем можно постепенно увеличивать как количество занятий до четырех или пяти, так и их продолжительность до 1,5 часа.

Колчева добавила, что важно не перетренироваться и давать организму возможность восстанавливаться. Она подчеркнула, что отдых также имеет большое влияние на достижение желаемых результатов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий