Что такое коллективный иммунитет и какие прививки нужны взрослым

Годы пандемии и споры вокруг вакцинации показали, что россияне мало доверяют прививкам.

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"Мы если не впереди планеты всей, то, во всяком случае, в первых рядах антипрививочников, — говорит заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор Владимир Никифоров. — Чем ниже уровень знаний в медицине, тем выше уровень нежелания прививаться, ничем другим этого не объяснишь".

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По данным опроса, проведенного в конце прошлого года по заказу телеканала "Доктор", 32% россиян не доверяют никаким существующим вакцинам. Около 63% россиян в 2022 году не делали никаких прививок, от коронавируса и гриппа привились только 6%. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

А ведь помимо ковида и гриппа есть много других опасных инфекций, борьба с которыми остается актуальной. В апреле в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина был выявлен случай заболевания корью. Вуз на 21 день перешел на удаленку. Позже для профилактики на дистанционный формат перешел Московский авиационный институт.

Рассказываем, чем грозит нежелание людей прививаться, какие прививки стоит сделать и нужно ли взрослым повторно вакцинироваться от инфекций, от которых они прививались в детстве.

С чем могут быть связаны случаи заболевания корью в Москве?

Как объясняет д.м.н., профессор Владимир Никифоров, возможны разные причины. Во-первых, в результате пандемии ковида у многих мог "просесть" иммунитет. Правда, тогда не очень понятно, почему это проявляется именно в виде заболевания корью.Второй вариант — пренебрежение прививками.

"Уверен, многие привиты только на бумаге", — считает эксперт. По его словам, это могут быть и выросшие дети антиваксеров, и приезжие из Ближнего Зарубежья, где с вакцинацией дела обстоят хуже, чем в России.Наконец, конкретно вакцина от кори очень "капризная". "Любое нарушение правил хранения и технологии самого вакцинирования — и она потеряет эффективность", — говорит эксперт.

Говорят, что люди, которые отказываются от прививок, вредят всем. Почему?

Чем больше людей в обществе привито, тем сильнее популяционный (еще говорят — коллективный) иммунитет. То есть там, где вакцинировано большинство людей, меньше шансов заболеть даже у тех, кто прививки не делал (например, по медицинским показаниям).

"Если привить 95–97% людей, инфекция вообще исчезнет, — объясняет Владимир Никифоров. — Ей просто будет не за кого зацепиться".

То есть, во-первых, из-за антипрививочников вирус не "умирает". А во-вторых, от них могут пострадать те, кому прививки противопоказаны, или те, у кого они не сработали.

То есть прививки могут не сработать?

Ни одна вакцина не гарантирует того, что вы не заболеете.

"Если я привью 100 человек, то как минимум у пятерых это все равно не даст результата, — рассказывает Владимир Никифоров. — И это еще очень хороший вариант. Есть вакцина от холеры с эффективностью 65%, и то ее считают целесообразным использовать".

Это не значит, что прививаться бесполезно: вакцинированный человек перенесет болезнь легче. Многие из нас проверили это на себе во время пандемии коронавируса.

По словам Владимира Никифорова, единственная инфекция, которую человечество смогло победить вакциной, — это натуральная оспа. Последний случай заболевания человека ею был зафиксирован в 1979 году. И она, по словам эксперта, не должна к нам вернуться.

"Может, где-то в бассейне Амазонки у какого-нибудь племени, которое никто никогда не видел, оспа еще есть, — говорит он. — Но за столько лет шило бы из мешка вылезло".

А от ковида нас действительно спасла вакцина?

По данным Минздрава РФ, на октябрь прошлого года вакцинацию от коронавируса прошло свыше 60% взрослого населения страны. Как считает Владимир Никифоров, ситуация с ковидом улучшилась не только из-за прививок.Во-первых, сам вирус стал слабее.

"Инфекция не хочет убивать. Она паразит. Она живет в больном, но живом организме, — объясняет эксперт. — Любой вирус становится менее смертоносным, но более заразным". Во-вторых, "иммунную прослойку" создают и те, кто вакцинировался, и те, кто переболел."Я не думаю, что сейчас болеет мало людей, — говорит Владимир Никифоров. — Просто и из-за иммунитета, и из-за ослабления вируса ковид теперь настолько "смазанный", что люди не обращаются за медицинской помощью и заболевание не фиксируется".

Все это вместе, по его словам, — естественный процесс.

Какие прививки делать надо обязательно?

Те, что внесены в Национальный календарь профилактических прививок. Среди них — вирусный гепатит B, туберкулез, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, корь и краснуха. Скорее всего, с большинством этих болезней вы никогда не сталкивались — именно благодаря вакцинации в детстве. Чтобы сформировать иммунитет, прививки делают по несколько раз — в определенном возрасте.

Специалисты рекомендуют каждый сезон прививаться от гриппа — этот вирус постоянно мутирует, и вакцина "обновляется". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в октябре 2022 года призвал пройти ревакцинацию от коронавируса, если после предыдущей прививки или перенесенного заболевания прошло полгода.

Нужно ли нам будет впоследствии делать прививку от ковида так же регулярно, как от гриппа? Владимир Никифоров говорит, что это зависит от того, во что в итоге разовьется вирус. "Если им будут болеть тяжело, как гриппом, то да. А если легко — не станете же вы вакцинироваться от ОРВИ, который проявляется в температуре 37,2 в течение трех дней? Мы пока не знаем, как будет".

А стоит ли мне "обновить" какие-то прививки, раз появляются случаи заболевания корью?

Если вы точно знаете, что вас не вакцинировали в детстве без медицинских противопоказаний, то привиться стоит. Кроме того, женщинам от 18 до 25 лет, не болевшим краснухой и привитым от нее однократно, стоит сделать ревакцинацию. Людям, практикующим незащищенный секс и часто меняющим партнеров, следует повторить прививку от гепатита B.

"А если вы на даче поранитесь лопатой, я вам очень советую привиться от столбняка", — добавляет Владимир Никифоров.

Но если вы точно знаете, что в детстве были привиты согласно Национальному календарю прививок (то есть дважды), то "обновлять" их бездумно, просто на фоне новостей, эксперт не видит смысла.

"Высокий уровень антител действительно гарантирует, что вы не заболеете. Тогда как низкий уровень не говорит об отсутствии защиты, — поясняет Владимир Никифоров. — Если вы привиты, то как только вы столкнетесь с вирусом, активируются клетки памяти и через несколько часов в кровь "выбросится" нужное количество антител. Так что если вы прививались в детстве, а сейчас вам за 30, то ничего с вами не случится".