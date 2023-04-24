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Врачи назвали три простых приема, которые максимально «закроют» печень от токсинов

С возрастом такой важный орган организма человека, как печень, может снизить эффективность своей работы. Но есть три простых способа продлить нормальное функционирование этого органа. Об этом сообщили врачи.

Врачи назвали три простых приема, которые «закроют» печень от токсинов
© Вечерняя Москва

Так, по их словам, людям старше 45-ти лет нужно избегать употребление алкоголя, который может не просто ухудшить работу печени, но и привести к множеству заболеваний.

Кроме того, следует увеличить потребление антиоксидантов. Для этого подойдут ягоды, орехи, фрукты и овощи.

Также необходимо следить за своим весом, чтобы избежать нажирания печени.

Соблюдая эти три простых правила, можно значительно продлить эффективную работу печени, подчеркнули медики, передает PrimaMedia.

Турецкий врач Онур Япрак посоветовал включать в рацион продукты, богатые глутатионом, мощным антиоксидантом, играющим ключевую роль в процессе детоксикации печени. Витамин С, содержащийся в болгарском перце, киви, клубнике и цитрусовых, помогает регенерировать глутатион, который в свою очередь защищает клетки печени от повреждений.

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