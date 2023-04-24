Врачи назвали три простых приема, которые «закроют» печень от токсинов

С возрастом такой важный орган организма человека, как печень, может снизить эффективность своей работы. Но есть три простых способа продлить нормальное функционирование этого органа. Об этом сообщили врачи.

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Так, по их словам, людям старше 45-ти лет нужно избегать употребление алкоголя, который может не просто ухудшить работу печени, но и привести к множеству заболеваний.

Кроме того, следует увеличить потребление антиоксидантов. Для этого подойдут ягоды, орехи, фрукты и овощи.

Также необходимо следить за своим весом, чтобы избежать нажирания печени.

Соблюдая эти три простых правила, можно значительно продлить эффективную работу печени, подчеркнули медики, передает PrimaMedia.