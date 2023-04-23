Ученые: полчаса ходьбы в день могут продлить жизнь на 16 лет

Британские ученые выяснили, что ежедневные прогулки продолжительную 30 минут способны продлить жизнь на 16 лет. Чтобы добиться такого результата, ходить надо достаточно быстро.

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Это показало исследование, проведенное в Университете Лестера с привлечением свыше 400 тысяч жителей Великобритании 40 лет и старше. Ученые убедились, что женщины, каждый день ходящие минимум 30 минут, имеющие четыре-пять здоровых привычек, после 50 лет жили в среднем 34,4 года без диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Те же, у кого не было здоровых привычек, жили без болезней 23,7 года.

Что касается мужчин 50 лет и старше, ходящих ежедневно по полчаса в темпе и вдобавок придерживающихся ЗОЖ , то они жили в среднем 31,1 года без хронических заболеваний. Те, у кого отсутствовали правильные привычки, в среднем жили без болезней 23,5 года, пишет Общественная служба новостей.