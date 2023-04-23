Доктор объяснила важность магния для организма человека

«Магний улучшает стрессоустойчивость. Железы внутренней секреции, вырабатывающие гормоны стресса, "чувствуют", если магния мало, и начинают работать активнее. Когда же его в организме достаточно, гормонов стресса вырабатывается меньше», — рассказала доктор.

По ее словам, магний также помогает справиться с двигательным возбуждением: уменьшает возбудимость нейронов и замедляет нервно-мышечную передачу. Элемент усиливает влияние важнейшего тормозного нейромедиатора мозга — гамма-аминомасляной кислоты — на нервные клетки.

Кроме того, магний принимает участие в сотнях реакций углеводно-фосфорного и энергетического обменов, а также в метаболизме глюкозы. Он способствует выведению «плохого» холестерина, стимулирует моторику кишечника и желчеотделение, снижает риск камнеобразования в мочевых путях, играет важную роль в передаче генетической информации.