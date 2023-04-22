Как не отравиться скоропортящейся едой: советы экспертов

С приближением тёплого сезона возрастает число отравлений. И уверенную конкуренцию людям, наглотавшимся морской водицы, не одобренной для купания Роспотребнадзором, составляют пациенты с пищевыми токсикоинфекциями, сообщает ИА DEITA.RU.

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А значительную долю пищевых отравлений, в свою очередь, составляют отравления продуктами, условия хранения которых были нарушены. Как рассказала «Известиям» Юлия Маркова, старший научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», скоропортящиеся продукты могут храниться при комнатной температуре не более двух часов. Однако и в холодильнике некоторые патогенные микроорганизмы успешно размножаются, в частности, после истечения срока годности.

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Поскольку порченые продукты не всегда сразу меняют вкус, запах, консистенцию, играть в азартную игру «съедобное – несъедобное», ориентируясь на свои ощущения, ни в коем случае нельзя – смотреть надо на срок годности.

К скоропортящимся продуктам относят мясо, в том числе мясо птицы, рыбу и все продукты из неё, молочные продукты за исключением сухих и пастеризованных, кремово-кондитерские изделия и готовые кулинарные блюда. Их нужно хранить в холодильнике, причём не на полках дверцы – обычно там температура выше, чем на основных полках холодильника.

«Мясо отварное, котлеты, бифштексы, плов, пельмени, блинчики с мясом можно хранить не более суток. Жареное или тушеное мясо, а также рыбу, приготовленную любым способом, — не дольше 36 часов. Срок годности жареной, отварной и тушеной птицы — до двух суток. Незаправленные салаты из сырых овощей и фруктов хранятся не более 18 часов, а заправленные следует съесть не позднее чем через 12 часов», — рассказывает эксперт.

Фрукты и овощи, если они не нарезаны, можно хранить вне холодильника, а ягоды при комнатной температуре портятся.

Что касается готовых блюд, то у них сроки хранения разные: 18 часов для жареной картошки и тушёных овощей, 12 часов для риса, макарон и картофельного пюре.

При заказе готовых блюд надо понимать, что срок хранения отчитывается с того момента, как заказ передали курьеру. Если еду доставляли слишком долго, то съесть заказ нужно в течение двух – трёх часов. В холодильнике жизнь заказа можно продлить максимум на сутки.