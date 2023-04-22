Перечислены 9 главных разрушителей печени

Токсиколог Кутушов рассказал, как БАДы вредят печени человека. Да-да, те самые активные добавки, в безвредности и пользе которых нас повсеместно уверяют. Оказывается, если съесть их слишком много, то можно навредить главному фильтру организма. Но есть и другие факторы, которые постепенно приводят к разрушению печени. Среди них есть как очевидные, так и не очень. Также доктор перечислил признаки, говорящие, что печени плохо.

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Как рассказал в своём телеграм-канале токсиколог Михаил Кутушов, всего основных разрушителей печени человека девять. Начнём, пожалуй, с того, о чём уже было сказано.

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БАДы

Среди биодобавок, которые особенно вредны для печени в больших количествах, стоит выделить препараты для похудения: в их составах, как правило, есть крайне токсичные ингредиенты. К ним относится, например, эфедрин, который, по идее, должен просто подавлять аппетит и помогать сжигать жир. Но есть исследования, согласно которым препарат может приводить к нарушениям функции печени.

Парацетамол

Некоторые лекарства тоже могут навредить органу. Самый яркий пример — парацетамол. Ну не нужно его пить при даже небольшом скачке температуры. Если постоянно это делать, начнут разрушаться клетки печени.

Витамин А

Перебарщивать не стоит и с витамином А. Он, конечно, полезен для кожи, но если принимать его в больших количествах, то организму грозит хроническая интоксикация. То же касается, кстати, поливитаминных комплексов в целом.

Избыток сахара в рационе

Как и в любом другом случае, вкусный и сладкий сахар вам не навредит, если соблюдать меру. Но если вы постоянно кушаете пироженки, то имейте ввиду: из-за сахара копятся жиры, а это в итоге приводит поражению клеток печени.

Алкоголь

Самый очевидный враг органа — это, конечно, спиртное. Употребление алкоголя, особенно регулярное, каждый раз подвергает печень нагрузке. Ситуацию вполне можно довести до цирроза, если не контролировать.

Сладкие напитки

Ещё одна вредная штука — напитки с большим количеством сахара, то есть газировки и магазинные соки. Они не шибко полезны как конкретно для печени, так и для организма в целом.

Продукты с трансжирами

Помимо прочего, если не хотите навредить печени, сократите количество трансжиров в рационе, а лучше и вовсе откажитесь от них. Продукты с ними, конечно, дешёвые и долго хранятся, но оно того не стоит.

Капельницы с железом

В последнее время многие рекламируют капельницы с железом. Дескать они вылечат от анемии, и вы почувствуете себя лучше. На самом деле дефицит железа так не лечат, и единственное, что могут подобные капельницы, это посадить вам печень.

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